Asian Games 2026: भारत की पीवी सिंधु ने चिउ पिन-चियान को हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

पुरुष एकल में आयुष शेट्टी ने दूसरे दौर के मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने कजाकिस्तान के मखसूत ताजिकुल्लायेव को सीधे गेम में 21-7, 21-7 से हराया। अब आयुष शेट्टी का सामना चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन से होगा। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। वहीं, लक्ष्य सेन पुरुष एकल से बाहर हो गए। उन्हें दूसरे दौर में सिंगापुर के लोह कीन यू के हाथों 12-21, 21-15, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा।