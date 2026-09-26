Asian Games 2026: भारत ने फाइनल मुकाबले में ईरान को 40-34 से रौंदा, जीता अपना 9वां गोल्ड मेडल

India beat Iran, Kabaddi at Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के मेंस कबड्डी इवेंट में भारत ने फाइनल में ईरान को 40-34 से हराकर गोल्‍ड मेडल जीत लिया है। इस मुकाबले में हाफ टाइम तक दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्‍कर थी और ईरान की टीम भारत से 18-17 से आगे चल रही थी, लेकिन भारतीय टीम शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरे हॉफ 23-16 से अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। इस पदक के साथ ही भारत के एशियन गेम्‍स में गोल्‍ड मेडल की संख्‍या अब चार हो गई। वहीं, भारतीय मेंस कबड्डी टीम का यह एशिया कप इतिहास का अब तक का 9वां गोल्‍ड मेडल है। भारत 2018 के एशियन गेम्स को छोड़ दें, तो सभी संस्करण के फाइनल में पहुंची है और गोल्ड मेडल जीते हैं।