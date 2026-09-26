Asian Games 2026 Squash Final: गोल्ड के लिए अनाहत सिंह की शिवासंगारी सुब्रमण्यम से टक्कर, जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अनाहत ने सेमीफाइनल में जापान की सातोमी वातानाबे को हराया। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारतीय खिलाड़ी शुरुआत में मुश्किल में थीं। वह पहले दो गेम हार गईं। इसके बाद वह तीसरे गेम में भी दबाव में थीं। उनके सामने दो मैच पॉइंट भी थे। लेकिन अनाहत ने हार नहीं मानी। उन्होंने शानदार वापसी की। उन्होंने तीसरा गेम 12-10 से जीता। इसके बाद चौथा गेम 11-6 से अपने नाम किया। निर्णायक गेम में उन्होंने 11-3 से जीत दर्ज की। अनाहत ने मुकाबला 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 से जीता। इस जीत के साथ उन्होंने फाइनल में जगह बनाई।