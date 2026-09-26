भारतीय पुरुष कबड्डी टीम गोल्ड जीतने का जश्न मनाती। (फोटो सोर्स: एक्स@/airnews_ita)
Asian Games 2026 India Medal Tally: भारत ने एशियन गेम्स 2026 में शनिवार को पुरुष और महिला कबड्डी इवेंट में दो गोल्ड मेडल जीते हैं। भारतीय मेंस कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने के साथ ही भारत ने मेडल टेबल की तस्वीर बदलते हुए एक बार फिर टॉप-10 में जगह बना ली है। इनके अलावा शनिवार को सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में सिल्वर मेडल और तिलोत्तमा सेन, विदरसा के विनोद और आशी चौकसे की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर 3पी टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं, जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार की स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने सेमीफाइनल में हार के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तरह भारत कुल 28 मेडल के साथ मेडल स्टैंडिंग में 102वें स्थान पर पहुंच गया। भारत के पास अब चार गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज़ मेडल हैं।
|रैंक
|देश
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|कुल पदक
|1
|चीन
|105
|39
|27
|171
|2
|जापान
|31
|46
|47
|124
|3
|दक्षिण कोरिया
|14
|21
|36
|71
|4
|उज्बेकिस्तान
|8
|17
|9
|34
|5
|कजाकिस्तान
|8
|8
|18
|34
|6
|थाईलैंड
|7
|7
|9
|23
|7
|ईरान
|6
|13
|7
|26
|8
|उत्तर कोरिया
|5
|5
|4
|14
|9
|बहरीन
|5
|2
|2
|9
|10
|हांगकांग, चीन
|4
|11
|13
|28
|10
|भारत
|4
|11
|13
|28
भारत ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए ईरान को 40-34 से हराकर शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया। बता दें कि हाफ-टाइम तक भारत ईरान से 17-18 से पीछे था, लेकिन ब्रेक के बाद उसने जोरदार वापसी की। मुकाबले पर पूरा कंट्रोल कर लिया और मैच को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। डिफेंडिंग चैंपियन ने ईरान को जवाब देने के लिए बहुत कम मौके दिए और गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए पूरे मैच पर अपना दबदबा बनाया।
2023 एशियन गेम्स के फाइनल में हुए करीबी मुकाबले के उलट, जो आखिर तक चला, भारत ने इस बार दूसरे हाफ में साफ बढ़त बना ली और शांति से मुकाबला खत्म किया। इस जीत से भारत की कबड्डी की शानदार विरासत में एक और एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जुड़ गया है और भारतीय पुरुष टीम के लिए एक यादगार कैंपेन का अंत हुआ।
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग
Asian Games 2026