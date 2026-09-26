Asian Games 2026: भारत को एक और पदक, तजिंदरपाल सिंह तूर ने शॉट पुट में जीता सिल्वर मेडल

इससे पहले, भारत ने शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में ईरान को 40-34 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हाफ टाइम तक भारत 17-18 से पीछे था, लेकिन ब्रेक के बाद टीम ने शानदार वापसी की। भारत ने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल करते हुए मुकाबले का रुख अपने पक्ष में कर लिया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता है।