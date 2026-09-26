भारत ने पहले हाफ में पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में कैसे की वापसी? गोल्ड मेडलिस्ट जयदीप का खुलासा

Asian Games 2026: भारत और ईरान के बीच शनिवार को एशियन गेम्‍स 2026 में कबड्डी इवेंट का फाइनल खेला गया। इस मुकाबले के पहले हाफ में भारत ईरान से 17-18 से पिछड़ गया था, लेकिन फिर जोरदार वापसी करते हुए गोल्‍ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट बने जयदीप ने भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर खुशी जताते हुए खुलासा किया कि टीम ने उम्मीदों के प्रेशर को कॉन्फिडेंस के साथ संभाला। उन्‍होंने कहा कि सभी को पूरा विश्वास था कि वे वापसी कर सकते हैं।