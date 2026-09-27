27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs AFG: दूसरे क्वार्टरफाइनल में टीम इंडिया की होगी अफगानिस्तान से टक्कर, जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

India vs Afghanistan: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। भारतीय टीम को रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है, जबकि अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में जापान को हराकर अंतिम-8 में जगह बनाई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 27, 2026

IND vs AFG 2nd T20 Sanju Samson Ishan Kisha

संजू सैमसन और ईशान किशन (फोटो- IANS)

Asian Games 2026 Men's Cricket Live Details: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मुकाबला जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पारी में 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम को टॉप रैंकिंग की वजह से वरीयता दी गई थी और उसे सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली थी, तो वहीं अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में जापान के खिलाफ जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब दोनों टीमों की नजर सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होगी।

गोल्ड मेडल के लिए भिड़ चुकी हैं दोनों टीमें

पिछले एशियन गेम्स (Asian Games 2022, Men's Cricket) में दोनों टीमें खिताबी मुकाबले में भिड़ी थीं, जहां टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे में अफगानिस्तान की नजर पिछले टूर्नामेंट में मिली हार का बदला लेने पर होगी, तो वहीं भारतीय टीम जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। इस मुकाबले को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी इस मैच को सीधे प्रसारित किया जाएगा।

आपको बता दें कि ग्रुप स्टेज में दिन का पहला मुकाबला सुबह 5:30 बजे और दूसरा मुकाबला सुबह 10:30 बजे होता था, लेकिन अब समय में बदलाव किया गया है। दिन के पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले सुबह 5:30 बजे से ही होंगे, लेकिन दूसरे मुकाबले आधा घंटा पहले यानी 10:00 बजे शुरू होंगे। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला सुबह 10:00 बजे शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 29 सितंबर को चौथे क्वार्टर फाइनल में मलेशिया और बांग्लादेश की टक्कर होगी और यह मुकाबला भी सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।

2 साल से टीम इंडिया का दबदबा

आपको बता दें कि भारतीय टीम इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरेगी, तो वहीं अफगानिस्तान की टीम में कई बड़े चेहरे शामिल नहीं हैं। टीम इंडिया का पिछले दो सालों से इस फॉर्मेट में दबदबा रहा है। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने 2026 का वर्ल्ड कप भी जीता और इस दौरान एशिया कप भी अपने नाम किया। ऐसे में भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल के दावेदार के रूप में उतरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

27 Sept 2026 10:28 am

Published on:

27 Sept 2026 09:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: दूसरे क्वार्टरफाइनल में टीम इंडिया की होगी अफगानिस्तान से टक्कर, जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

IND vs WI, 1st ODI: भारत के खिलाफ खेल सकता है वेस्टइंडीज का 19 साल का स्पिनर, सीनियर क्रिकेट खेले बिना मिली थी वनडे टीम में जगह

Vitel Lawes india vs west indies odi Series 2026.
क्रिकेट

IND vs WI 1st ODI: आज क्रिकेट के मैदान पर उतरेगी भारत की वनडे टीम, वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला, जानें सभी डिटेल्स

Most partnership runs across formats for India
क्रिकेट

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में पिछले दो दशकों से अजेय है भारत, डराने वाले हैं टीम इंडिया के आंकड़े

IND vs WI ODI Stats
क्रिकेट

IND vs WI: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले ODI में बदल जाएगी आधी टीम, जानें कौन से नए चेहरों को मिलेगा मौका

IND vs WI 1st ODI Playing XI
क्रिकेट

IND Vs WI 1st ODI Live Streaming: रोहित-विराट कल दिखेंगे एक्शन में, नोट कर लीजिए मैच टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Rohit Sharma virat kohli kl Rahul
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.