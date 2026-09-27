IND vs AFG: दूसरे क्वार्टरफाइनल में टीम इंडिया की होगी अफगानिस्तान से टक्कर, जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

आपको बता दें कि ग्रुप स्टेज में दिन का पहला मुकाबला सुबह 5:30 बजे और दूसरा मुकाबला सुबह 10:30 बजे होता था, लेकिन अब समय में बदलाव किया गया है। दिन के पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले सुबह 5:30 बजे से ही होंगे, लेकिन दूसरे मुकाबले आधा घंटा पहले यानी 10:00 बजे शुरू होंगे। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला सुबह 10:00 बजे शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 29 सितंबर को चौथे क्वार्टर फाइनल में मलेशिया और बांग्लादेश की टक्कर होगी और यह मुकाबला भी सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।