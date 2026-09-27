Asian Games 2026 Shooting: शूटिंग में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत से मेडल की आस, रैपिड राउंड कल

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल की आस है। इसके लिए मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत की भारतीय तिकड़ी से महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। रविवार को हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में दक्षिण कोरिया और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।