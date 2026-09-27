Asian games 2026 Squash men’s singles final: अभय सिंह ने स्क्वैश में जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में मलेशियाई खिलाड़ी ने दी मात

Abhay Singh: भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को पुरुष एकल के फाइनल में मलेशिया के मौजूदा चैंपियन ईन योव एनजी के खिलाफ 0-3 से हार मिली। मुकाबले का स्कोर 9-11, 5-11, 5-11 रहा। हार के बावजूद अभय ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर एक खास उपलब्धि दर्ज की। वह पुरुष एकल में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह मुकाम सौरव घोषाल ने हासिल किया था।