Asian Games 2026 women’s squash final: अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, स्क्वैश में जीता सिल्वर मेडल

Anahat Singh: भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने एशियन गेम्स 2026 के महिला एकल वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 18 वर्षीय अनाहत को फाइनल मुकाबले में मलेशिया की शिवासंगारी सुब्रमण्यम के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले का स्कोर 4-11, 4-11 और 7-11 रहा। हार के बावजूद अनाहत ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। वह महिला एकल में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारतीय स्क्वैश में एक नया अध्याय जुड़ गया है।