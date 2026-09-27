Asian Games 2026: भारत को एक और पदक, हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में जीता ब्रॉन्ज मेडल

Harita Bhadra: भारत की हरिता भद्रा ने रविवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता। महाराष्ट्र की 23 वर्षीय धाविका हरिता ने 23.20 सेकंड का समय निकाला और तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने बेहद रोमांचक अंदाज में फिनिश लाइन पर डाइव लगाई और चौथे स्थान पर रहने वाली एथलीट को महज 0.01 सेकंड के अंतर से पीछे छोड़ दिया।