Asian Games 2026, Women’s hockey: भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार 5वीं जीत, सिंगापुर को 7-0 से हराया

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अब तक दमदार प्रदर्शन किया है। पहले क्वार्टर में भारतीय टीम को सिंगापुर से कड़ी टक्कर मिली। दोनों टीमें पहले क्वार्टर में गोल नहीं कर सकीं। हालांकि, दूसरे क्वार्टर में भारत ने सिंगापुर के डिफेंस को भेदने में सफलता हासिल की और एक के बाद एक पांच गोल दाग दिए। भारत की ओर से दूसरे क्वार्टर में सलीमा टेटे ने 17वें मिनट, सुनेलिता टोप्पो ने 22वें और 24वें मिनट, लालरेमसियामी ने 26वें मिनट और रुतुजा पिसल ने 29वें मिनट में गोल दागे।