Asian Games 2026: भारत की पिंकी बलहारा हारीं, कुराश में ब्रॉन्ज मेडल से करना पड़ा संतोष

India’s Pincky Balhara clinched bronze: एशियन गेम्स 2026 में भारत की झोली में एक और पदक आया। दरअसल, महिलाओं की 78 किग्रा से अधिक वर्ग के कुराश सेमीफाइल मुकाबले में भारत की पिंकी बलहारा को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें दक्षिण कोरिया की सुमिन मो ने 0-5 से हराया। इससे पहले पिंकी बलहारा ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एक अन्य खिलाड़ी लिम गारम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।