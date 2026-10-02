Lovlina Borgohain ने चीन से लिया 3 साल पुराना बदला, भारत ने जीता Asian Games 2026 का 12वां गोल्ड मेडल

Lovlina Borgohain Gold Medal at Asian Games 2026: महिलाओं के 75kg भारवर्ग में भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने चीन की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। लवलीना के सामने चीन बाओ जियी थीं, जो एशियन एलीट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं लेकिन लवलीना के सामने उनका जोर नहीं दिखा और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 2022 एशियन गेम्स में लवलीना को चीनी मुक्केबाज से हार का सामना करना पड़ा था और इस बार उन्होंने चीनी बॉक्सर को हराकर ही अपना बदला पूरा किया।