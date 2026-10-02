Lovlina Borgohain ने चीन से लिया 3 साल पुराना बदला, भारत ने जीता Asian Games 2026 का 12वां गोल्ड मेडल

लवलीना बोरगोहेन (फोटो- IANS)
Lovlina Borgohain Gold Medal at Asian Games 2026: महिलाओं के 75kg भारवर्ग में भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने चीन की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। लवलीना के सामने चीन बाओ जियी थीं, जो एशियन एलीट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं लेकिन लवलीना के सामने उनका जोर नहीं दिखा और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 2022 एशियन गेम्स में लवलीना को चीनी मुक्केबाज से हार का सामना करना पड़ा था और इस बार उन्होंने चीनी बॉक्सर को हराकर ही अपना बदला पूरा किया।
खिताबी मुकाबले में लवलीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला राउंड अपने नाम कर लिया। पहले राउंड में 3 जजों ने भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में फैसला सुनाया तो दूसरे राउंड में 4 जजों ने लवलीना को 10 अंक देकर गोल्ड मेडल लगभग तय कर दिया। आखिरी राउंड में भी कहानी नहीं बदली और चीनी बॉक्सर सिर्फ एक जज को प्रभावित कर पाईं, जबकि 4 जजों ने लवलीना को 10 अंक देकर उनकी जीत पर मुहर लगा दी।
पिछले संस्करण में भारतीय बॉक्सर गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए थे लेकिन इस बार लवलीना के गोल्ड मेडल की वजह से भारत पिछले प्रदर्शन से आगे निकल गया है। 2022 एशियन गेम्स में भारत ने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 4 मेडल जीते थे, तो वहीं अब तक इस संस्करण में भारत ने 1 गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जीत लिया है और अभी भी 2 बॉक्सर मेडल की रेस में बने हुए हैं। लवलीना के मेडल की वजह से अब टीम इंडिया के पदकों की संख्या 70 हो गई है।
|खेल
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल
|आर्चरी
|4
|1
|1
|6
|एथलेटिक्स
|1
|9
|14
|24
|बैडमिंटन
|0
|0
|1
|1
|बॉक्सिंग
|1
|0
|3
|4
|क्रिकेट
|1
|0
|0
|1
|कबड्डी
|2
|0
|0
|2
|कुराश
|0
|0
|1
|1
|मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
|0
|0
|1
|1
|रोइंग
|0
|0
|1
|1
|सेलिंग
|0
|1
|2
|3
|शूटिंग
|3
|8
|4
|15
|सॉफ्ट टेनिस
|0
|0
|1
|1
|स्क्वैश
|0
|2
|3
|5
|टेबल टेनिस
|0
|0
|1
|1
|वेटलिफ्टिंग
|0
|1
|0
|1
|कुश्ती
|0
|1
|1
|2
|वुशु
|0
|1
|0
|1
|कुल
|12
|24
|34
|70
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