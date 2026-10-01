India vs Pakistan Hockey Asian Games Semifinal: भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराया, फाइनल का टिकट कटाया

एशियन गेम्स के इतिहास में पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल (1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990 और 2010) जीते हैं। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में अपना आखिरी स्वर्ण पदक 2010 में जीता था। वहीं, भारत और दक्षिण कोरिया की टीमें 4-4 बार स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के 1966, 1998, 2014 और 2023 के संस्करणों में यह उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा, भारत ने एशियन गेम्स के 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1994 और 2002 के संस्करणों में रजत पदक जीते हैं।