Gold Medal in Archery: अंकिता भगत ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, रिकर्व वूमेंस टीम ने पहली बार जीता गोल्ड मेडल

खिताबी मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले सेट में मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, जहां दोनों टीमों के 54-54 का स्कोर किया। दूसरे सेट में भी दोनों टीम की कांटे की टक्कर जारी रही और ये सेट भी बराबरी पर खत्म हुआ। तीसरे सेट में साउथ कोरिया की तिकड़ी से गलती हुई, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला। तीसरा सेट भारत ने 51-55 से जीता और 2 अंक हासिल कर लिए, जबकि साउथ कोरिया को इस सेट में एक भी अंक नहीं मिला। तीसरा सेट फिर टाई रहा। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले, जिससे टीम इंडिया को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल कंफर्म हो गया। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीन ने इंडोनेशिया को मात दी।