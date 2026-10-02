Asian Games में 15वां गोल्ड जीतकर भारत ने मेडल टैली में लगाई छलांग, फ्रीस्टाइल कुश्ती में सुजीत ने किया कमाल

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता सुजीत। (फोटो सोर्स: एक्स@/India_AllSports)
Sujeet Wins Gold Medal At Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में सुजीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदिएव को रोमांचक मुकाबले में 10-9 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। सुजीत शुरुआती गेम के बाद 2-9 से पीछे थे और मुश्किल दौर में भी 2-8 से पीछे थे। एक छोटे ब्रेक के बाद उन्होंने दमदार वापसी की और दूसरे पीरियड में आठ पॉइंट बनाए। इस तरह कुदिएव को मुकाबले से पूरी तरह से बाहर कर दिया। इस शानदार वापसी ने सुजीत को 10-9 से जीत दिलाई। इस गोल्ड के साथ भारत ने मेडल टैली में भी एक स्थान की छलांग लगाई है और वह अब 5वें पायदान पर पहुंच गया है।
|रैंक
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल
|1
|चीन
|161
|79
|71
|311
|2
|जापान
|69
|82
|85
|236
|3
|दक्षिण कोरिया
|33
|39
|62
|134
|4
|उज्बेकिस्तान
|19
|22
|22
|63
|5
|भारत
|15
|25
|35
|75
|6
|थाईलैंड
|15
|11
|17
|43
|7
|ईरान
|12
|17
|13
|42
|8
|कजाकिस्तान
|11
|20
|41
|72
|9
|बहरीन
|11
|5
|5
|21
|10
|मलेशिया
|9
|5
|16
|30
बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा चार गोल्ड अभी तक तीरंदाजी में जीते हैं। इसके बाद शूटिंग और बॉक्सिंग टीम संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है, जिसने देश की झोली में तीन गोल्ड डाले हैं। वहीं, कुश्ती में भारत ने अब तक कुल तीन पदक जीते हैं। सुजीत इस इवेंट में अब तक गोल्ड जीतने वाले पहले रेसलर हैं।
|खेल
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल
|भारत
|15
|25
|35
|75
|एथलेटिक्स
|1
|9
|14
|24
|शूटिंग
|3
|8
|4
|15
|तीरंदाजी
|4
|2
|1
|7
|बॉक्सिंग
|3
|0
|3
|6
|स्क्वैश
|0
|2
|3
|5
|नौकायन
|0
|1
|2
|3
|कुश्ती
|1
|1
|1
|3
|कबड्डी
|2
|0
|0
|2
|बैडमिंटन
|0
|0
|1
|1
|क्रिकेट
|1
|0
|0
|1
|कुराश
|0
|0
|1
|1
|मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
|0
|0
|1
|1
|रोइंग
|0
|0
|1
|1
|सेपकटकरा
|0
|0
|1
|1
|सॉफ्ट टेनिस
|0
|0
|1
|1
|टेबल टेनिस
|0
|0
|1
|1
|भारोत्तोलन
|0
|1
|0
|1
|वुशू
|0
|1
|0
|1
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग
Asian Games 2026