2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

Asian Games में 15वां गोल्ड जीतकर भारत ने मेडल टैली में लगाई छलांग, फ्रीस्टाइल कुश्ती में सुजीत ने किया कमाल

Sujeet Wins Gold Medal: एशियन गेम्‍स 2026 के फ्रीस्टाइल कुश्ती इवेंट में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदिएव को 10-9 से हराकर भारत की झोली में 15वां गोल्‍ड मेडल डाल दिया है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 02, 2026

Sujeet Wins Gold Medal at Asian Games 2026

एशियन गेम्‍स में गोल्‍ड मेडल विजेता सुजीत। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/India_AllSports)

Sujeet Wins Gold Medal At Asian Games 2026: एशियन गेम्‍स 2026 में सुजीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदिएव को रोमांचक मुकाबले में 10-9 से हराकर गोल्‍ड मेडल जीता है। सुजीत शुरुआती गेम के बाद 2-9 से पीछे थे और मुश्किल दौर में भी 2-8 से पीछे थे। एक छोटे ब्रेक के बाद उन्होंने दमदार वापसी की और दूसरे पीरियड में आठ पॉइंट बनाए। इस तरह कुदिएव को मुकाबले से पूरी तरह से बाहर कर दिया। इस शानदार वापसी ने सुजीत को 10-9 से जीत दिलाई। इस गोल्‍ड के साथ भारत ने मेडल टैली में भी एक स्‍थान की छलांग लगाई है और वह अब 5वें पायदान पर पहुंच गया है।

एशियन गेम्स 2026: अपडेटेड मेडल टैली

रैंकदेशस्वर्णरजतकांस्यकुल
1चीन1617971311
2जापान698285236
3दक्षिण कोरिया333962134
4उज्बेकिस्तान19222263
5भारत15253575
6थाईलैंड15111743
7ईरान12171342
8कजाकिस्तान11204172
9बहरीन115521
10मलेशिया951630

तीरंदाजी में जीते सबसे ज्‍यादा चार गोल्‍ड

बता दें कि भारत ने सबसे ज्‍यादा चार गोल्‍ड अभी तक तीरंदाजी में जीते हैं। इसके बाद शूटिंग और बॉक्सिंग टीम संयुक्‍त रूप से दूसरे नंबर पर है, जिसने देश की झोली में तीन गोल्‍ड डाले हैं। वहीं, कुश्‍ती में भारत ने अब तक कुल तीन पदक जीते हैं। सुजीत इस इवेंट में अब तक गोल्‍ड जीतने वाले पहले रेसलर हैं।

एशियन गेम्स 2026: भारत की अपडेटेड पदक तालिका

खेलस्वर्णरजतकांस्यकुल
भारत15253575
एथलेटिक्स191424
शूटिंग38415
तीरंदाजी4217
बॉक्सिंग3036
स्क्वैश0235
नौकायन0123
कुश्ती1113
कबड्डी2002
बैडमिंटन0011
क्रिकेट1001
कुराश0011
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स0011
रोइंग0011
सेपकटकरा0011
सॉफ्ट टेनिस0011
टेबल टेनिस0011
भारोत्तोलन0101
वुशू0101

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Updated on:

02 Oct 2026 03:48 pm

Published on:

02 Oct 2026 03:29 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Asian Games में 15वां गोल्ड जीतकर भारत ने मेडल टैली में लगाई छलांग, फ्रीस्टाइल कुश्ती में सुजीत ने किया कमाल

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान से भी पाकिस्तान का बुरा हाल, क्रिकेट टीम के गोल्ड से बदल सकती है Medal Table की तस्वीर

pakistan cricket team
अन्य खेल

Asian Games 2026: परवीन हुड्डा ने रचा इतिहास, भारत की झोली में डाला 13वां गोल्ड

Asian Games 2026
अन्य खेल

Asian Games 2026: आर्चरी में मिला लगातार दूसरा सिल्वर मेडल, भारत की रिकर्व मेंस टीम को साउथ कोरिया से मिली हार

Recurve Mens Archery Team
अन्य खेल

Lovlina Borgohain ने चीन से लिया 3 साल पुराना बदला, भारत ने जीता Asian Games 2026 का 12वां गोल्ड मेडल

lovlina borgohain
अन्य खेल

India in Archery: जापान में तीरंदाजों का दमदार प्रदर्शन जारी, रिकर्व मिक्स्ड टीम ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में चीन से मिली हार

Kumkum Anil Mohod & Dhiraj Bommadevara
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.