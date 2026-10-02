Asian Games 2026: आर्चरी में मिला लगातार दूसरा सिल्वर मेडल, भारत की रिकर्व मेंस टीम को साउथ कोरिया से मिली हार

इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इस तिकड़ी ने ईरान के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की थी। भारतीय टीम ने शुरुआती तीनों सेट जीतकर गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह पक्की की थी। इस इवेंट का कांस्य पदक चीनी ताइपे ने जीता, जहां उसने ईरान को 6-2 से मात दी। इस तरह आज तीरंदाजी के मुकाबले खत्म हो गए। अब भारत के 3 तीरंदाज आखिरी दिन मैदान पर उतरेंगे। रिकर्व वूमेंस व्यक्तिगत के क्वार्टरफाइनल में कुमकुम अनिल, रिकर्व मेंस व्यक्तिगत के क्वार्टरफाइनल धीरज बोमादेवरा और नीरज चौहान मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। अगर इन 3 में से 2 तीरंदाज भी गोल्ड मेडल जीत लेते हैं, तो भारत एशियन गेम्स के इतिहास का आर्चरी में अपना बेस्ट प्रदर्शन दर्ज करा लेगा।