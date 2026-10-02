Asian Games 2026 में कल भारत के कई मेडल पक्के, जानें कौन-कौन से इवेंट में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी

2:40 रात गोल्फ महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले, चौथा राउंड अदिति अशोक, दीक्षा डागर, प्रणवी उर्स

2:40 रात गोल्फ महिला टीम, चौथा राउंड भारत

4:45 सुबह गोल्फ पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले, चौथा राउंड वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू

4:45 सुबह गोल्फ पुरुष टीम, चौथा राउंड भारत

5:30 सुबह तीरंदाजी महिला रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल कुमकुम मोहोड vs कांग चेयंग

5:42 सुबह ताइक्वांडो महिला -57 किग्रा, राउंड ऑफ 16 कशिश मलिक vs किम यूजिन

6:20 सुबह रग्बी सेवन्स महिला 5वें-8वें स्थान का मुकाबला भारत vs सिंगापुर

6:30 सुबह ताइक्वांडो महिला +67 किग्रा, राउंड ऑफ 16 ज्योति यादव vs कनालुक चुएनचूकलिन

7:23 सुबह कुश्ती पुरुष फ्रीस्टाइल 74 किग्रा, R16 सागर जगलान vs तुल्गा तुमुर-ओचिर

7:25 सुबह कुश्ती पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा, R16 दीपक पूनिया vs झोउ जुनपेंग

7:53 सुबह कुश्ती महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा, R16 मनीषा vs क्वोन यंगजिन

8:08 सुबह कुश्ती महिला फ्रीस्टाइल 53 किग्रा अंतिम पंघाल vs शुगायला ओमिरबेक

8:29 सुबह कुश्ती पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा, R16 अमन सेहरावत

9:30 सुबह तीरंदाजी पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल धीरज बोम्मदेवरा vs अमीरखोन सादिकोव

9:30 सुबह वॉलीबॉल पुरुष 5वें-6वें स्थान का मुकाबला भारत vs थाईलैंड

10:00 सुबह क्रिकेट पुरुष स्वर्ण पदक मुकाबला भारत vs पाकिस्तान

10:15 सुबह तीरंदाजी पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल नीरज चौहान vs लाम दोरजी

आगे तीरंदाजी सेमीफाइनल/पदक मुकाबले क्वालीफाई करने पर

आगे कुश्ती QF, SF, रेपेचेज/पदक मुकाबले क्वालीफाई करने पर