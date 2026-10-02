Asian Games 2026 में कल भारत के कई मेडल पक्के, जानें कौन-कौन से इवेंट में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी

चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीतने का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/India_AllSports)
India's Asian Games 2026 October 3 Schedule: भारत 16 गोल्ड और कुल 76 मेडल के साथ एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली में पांचवें पायदान पर पहुंच चुका है। शनिवार को कल आखिरी दिन उसके पास एक पायदान ऊपर पहुंचने का मौका होगा। मेगा इवेंट के आखिरी दिन भारत के कई मेडल पक्के हैं, अगर वह छह गोल्ड भी जीत लेता है, तो उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान को खत्म कर सकता है। आइये आपको बताते हैं, भारत शनिवार को कौन-कौन से इवेंट में मेडल जीत सकता है।
एशियन गेम्स में भारत की झोली में शनिवार को पहला गोल्ड मेडल मेंस क्रिकेट इवेंट में आ सकता है। जहां भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान की टीम से होगा। इसके बाद कुश्ती के इवेंट में भारतीय रेसलर उतरेंगे और दिन के अंत में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का फाइनल में मलेसिया से सामना होगा। उम्मीद है कि भारतीय आखिरी दिन आधा दर्जन गोल्ड मेडल जीत सकते हैं।
|समय (IST)
|खेल
|कार्यक्रम / मुकाबला
|भारतीय खिलाड़ी / टीम
|2:40 रात
|गोल्फ
|महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले, चौथा राउंड
|अदिति अशोक, दीक्षा डागर, प्रणवी उर्स
|2:40 रात
|गोल्फ
|महिला टीम, चौथा राउंड
|भारत
|4:45 सुबह
|गोल्फ
|पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले, चौथा राउंड
|वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू
|4:45 सुबह
|गोल्फ
|पुरुष टीम, चौथा राउंड
|भारत
|5:30 सुबह
|तीरंदाजी
|महिला रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल
|कुमकुम मोहोड vs कांग चेयंग
|5:42 सुबह
|ताइक्वांडो
|महिला -57 किग्रा, राउंड ऑफ 16
|कशिश मलिक vs किम यूजिन
|6:20 सुबह
|रग्बी सेवन्स
|महिला 5वें-8वें स्थान का मुकाबला
|भारत vs सिंगापुर
|6:30 सुबह
|ताइक्वांडो
|महिला +67 किग्रा, राउंड ऑफ 16
|ज्योति यादव vs कनालुक चुएनचूकलिन
|7:23 सुबह
|कुश्ती
|पुरुष फ्रीस्टाइल 74 किग्रा, R16
|सागर जगलान vs तुल्गा तुमुर-ओचिर
|7:25 सुबह
|कुश्ती
|पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा, R16
|दीपक पूनिया vs झोउ जुनपेंग
|7:53 सुबह
|कुश्ती
|महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा, R16
|मनीषा vs क्वोन यंगजिन
|8:08 सुबह
|कुश्ती
|महिला फ्रीस्टाइल 53 किग्रा
|अंतिम पंघाल vs शुगायला ओमिरबेक
|8:29 सुबह
|कुश्ती
|पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा, R16
|अमन सेहरावत
|9:30 सुबह
|तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल
|धीरज बोम्मदेवरा vs अमीरखोन सादिकोव
|9:30 सुबह
|वॉलीबॉल
|पुरुष 5वें-6वें स्थान का मुकाबला
|भारत vs थाईलैंड
|10:00 सुबह
|क्रिकेट
|पुरुष स्वर्ण पदक मुकाबला
|भारत vs पाकिस्तान
|10:15 सुबह
|तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल
|नीरज चौहान vs लाम दोरजी
|आगे
|तीरंदाजी
|सेमीफाइनल/पदक मुकाबले
|क्वालीफाई करने पर
|आगे
|कुश्ती
|QF, SF, रेपेचेज/पदक मुकाबले
|क्वालीफाई करने पर
|3:30 शाम
|हॉकी
|पुरुष स्वर्ण पदक मुकाबला
|भारत vs मलयेशिया
|रैंक
|देश
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|कुल
|1
|चीन
|162
|81
|73
|316
|2
|जापान
|72
|83
|85
|240
|3
|दक्षिण कोरिया
|33
|39
|62
|134
|4
|उज्बेकिस्तान
|20
|23
|22
|65
|5
|भारत
|16
|25
|35
|76
|6
|ईरान
|15
|17
|13
|45
|7
|थाईलैंड
|15
|11
|17
|43
|8
|कजाखस्तान
|12
|21
|44
|77
|9
|बहरीन
|11
|5
|6
|22
|10
|मलेशिया
|9
|5
|16
|30
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