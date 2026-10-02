यह भारत की झोली में शुक्रवार को आया आखिरी गोल्‍ड मेडल रहा। इसके साथ ही एशियन गेम्‍स 2026 में भारत के गोल्‍ड मेडल की संख्‍या अब 16 हो गई और वह मेडल टैली में पांचवें पायदान पर है। भारत के पास अब 16 गोल्‍ड, 25 सिल्‍वर और 35 ब्रॉन्‍ज के साथ कुल 76 मेडल है। भारत के पास अब शनिवार को मेगा इवेंट के आखिरी दिन उज्‍बेकिस्‍तान को पछाड़ने का मौका होगा, जो 20 गोल्‍ड मेडल के साथ चौथे स्‍थान पर काबिज है।