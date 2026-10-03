हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और कप्तान ने शानदार काम किया। फाइनल मैच में ऐसा लग रहा था कि हम मलेशिया के खिलाफ जीत हासिल कर लेंगे। हमें देर से गोल मिला, लेकिन हम 5-1 से जीतने में सफल रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सीधे 2028 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेंगे। एशियाई खेल हमारा सीधा लक्ष्य था। दोनों टीमों में सभी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई। महिला टीम ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने फाइनल में परफेक्ट हॉकी खेली। उन्होंने आगे कहा कि हॉकी इंडिया की ओर से पुरुष टीम को 11 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सहयोगी स्टाफ को 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। टिर्की ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी को समर्थन देने के लिए ओडिशा सरकार का भी आभार व्यक्त किया।