भारतीय मेंस हॉकी टीम (Photo Credit - IANS)
Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में लगातार दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय मेंस हॉकी टीम पर धनवर्षा शुरू हो गई है। दरअसल, हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए ईनाम का ऐलान किया है। हॉकी इंडिया ने भारतीय मेंस हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 11-11 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ के सभी सदस्यों को साढ़े पांच-पांच लाख रुपए ईनाम देने की घोषणा की है। हॉकी इंडिया ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया 'एक्स' के जरिए दी है।
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और कप्तान ने शानदार काम किया। फाइनल मैच में ऐसा लग रहा था कि हम मलेशिया के खिलाफ जीत हासिल कर लेंगे। हमें देर से गोल मिला, लेकिन हम 5-1 से जीतने में सफल रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सीधे 2028 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेंगे। एशियाई खेल हमारा सीधा लक्ष्य था। दोनों टीमों में सभी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई। महिला टीम ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने फाइनल में परफेक्ट हॉकी खेली। उन्होंने आगे कहा कि हॉकी इंडिया की ओर से पुरुष टीम को 11 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सहयोगी स्टाफ को 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। टिर्की ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी को समर्थन देने के लिए ओडिशा सरकार का भी आभार व्यक्त किया।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एशियन गेम्स के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले एक मात्र भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में हरमनप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे। भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
एशियन गेम्स मेडल टैली में भारत 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गया। भारत ने अब तक कुल 85 मेडल जीते हैं। इस लिस्ट में चीन 341 मेडल के साथ टॉप पर है, जबकि 269 मेडल के साथ जापान दूसरे स्थान पर काबिज है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 150 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है।
|रैंक
|देश
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|🏆 कुल मेडल
|1
|चीन
|169
|89
|83
|341
|2
|जापान
|83
|95
|91
|269
|3
|दक्षिण कोरिया
|39
|43
|68
|150
|4
|भारत
|21
|27
|37
|85
|5
|उज़्बेकिस्तान
|21
|25
|24
|70
|6
|ईरान
|19
|18
|15
|52
|7
|थाईलैंड
|18
|13
|21
|52
|8
|कज़ाखस्तान
|12
|24
|48
|84
|9
|हांगकांग, चीन
|11
|19
|24
|54
|10
|बहरीन
|11
|5
|6
|22
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