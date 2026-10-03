Asian Games 2026 Men’s Hockey: भारतीय मेंस हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड, मलेशिया को 5-1 से हराया

दाईं ओर से अभिषेक के शानदार रन के बाद डिफ्लेक्शन से गेंद शिलानंद लाकड़ा तक पहुंची। उन्होंने नजदीक से कोई गलती नहीं की और गोल कर भारत की बढ़त 4-1 कर दी। दो मिनट बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। रिव्यू में दिलप्रीत सिंह पर पुश की पुष्टि होने के बाद भारत को यह मौका मिला। हरमनप्रीत सिंह ने सेट पीस को गोल में बदलकर 57वें मिनट में भारत को 5-1 से आगे कर दिया। मैच के अंतिम मिनटों में भारत ने अपनी बढ़त सुरक्षित रखी और आराम से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।