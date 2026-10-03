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Asian Games 2026 Men’s Hockey: भारतीय मेंस हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड, मलेशिया को 5-1 से हराया

India vs Malaysia: भारतीय मेंस हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। भारत से हार के बाद मलेशिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 03, 2026

asian games 2026 men's hockey final.

भारतीय मेंस हॉकी टीम। (Photo Credit- Hockey India)

India vs Malaysia, Asian Games 2026: भारतीय मेंस हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अजेय रहते हुए लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। मलेशिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।

भारत हाफ टाइम तक 2-1 से आगे रहा

भारत ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और चौथे मिनट में पहला सर्कल एंट्री बनाया। दो मिनट बाद विवेक के पास मौका आया, लेकिन उनका रिवर्स हिट लक्ष्य से बाहर चला गया। भारत ने दबाव बनाए रखा और 12वें मिनट में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। हरमनप्रीत सिंह ने शानदार ड्रैगफ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचाकर भारत को बढ़त दिला दी।

मलेशिया ने लगभग तुरंत जवाब दिया। शेलो सिल्वरियस ने बाईं ओर एक एरियल पास हासिल किया और बेहद कम कोण से हाफ-वॉली पर शानदार शॉट लगाकर सूरज को छकाते हुए गेंद गोल में पहुंचा दी। 14वें मिनट में स्कोर 1-1 हो गया। पहला क्वार्टर 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। मलेशिया ने गहराई में रहकर मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाया और भारत के आक्रमण को लगातार रोकता रहा।

भारत ने 23वें मिनट में जुगराज सिंह के गोल से फिर बढ़त हासिल की। उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर बेहतरीन ड्रैगफ्लिक के जरिए गोल किया। हाफ टाइम तक भारत 2-1 से आगे था।

दूसरे हाफ में भारत ने दागे 3 गोल

तीसरे क्वार्टर में भारत ने गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन उसे स्पष्ट गोल के मौके बनाने में संघर्ष करना पड़ा। हालांकि, 43वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त बढ़ा ली। मनदीप सिंह के डिफ्लेक्शन के बाद गेंद पोस्ट के डिफेंडर के शरीर से टकराई, जिसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया। हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक लिया और गोलकीपर को गलत दिशा में भेजते हुए गेंद गोल में डाल दी। भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली।

भारत ने चौथे गोल के लिए दबाव बनाए रखा और 53वें मिनट में लगातार कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। कई प्रयासों और टीवी रिव्यू के बाद भारत को पेनल्टी कॉर्नर बरकरार मिला और 55वें मिनट में भारत ने आखिरकार चौथा गोल कर दिया।

दाईं ओर से अभिषेक के शानदार रन के बाद डिफ्लेक्शन से गेंद शिलानंद लाकड़ा तक पहुंची। उन्होंने नजदीक से कोई गलती नहीं की और गोल कर भारत की बढ़त 4-1 कर दी। दो मिनट बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। रिव्यू में दिलप्रीत सिंह पर पुश की पुष्टि होने के बाद भारत को यह मौका मिला। हरमनप्रीत सिंह ने सेट पीस को गोल में बदलकर 57वें मिनट में भारत को 5-1 से आगे कर दिया। मैच के अंतिम मिनटों में भारत ने अपनी बढ़त सुरक्षित रखी और आराम से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।

भारत एशियन गेम्स इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम

एशियन गेम्स के इतिहास में पाकिस्तानी मेंस हॉकी टीम 8 गोल्ड मेडल के साथ सबसे सफल टीम है। पाकिस्तान ने 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990 और 2010 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम 5 गोल्ड मेडल के साथ एशियन गेम्स की दूसरी सबसे सफल टीम है। दक्षिण कोरिया के नाम 4 गोल्ड मेडल हैं। जापान ने 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। मलेशिया और चीन अब तक एशियन गेम्स में हॉकी का गोल्ड मेडल नहीं जीत सके हैं।

एशियन गेम्स इतिहास मेंस हॉकी मेडल टैली

टीम गोल्ड मेडलसिल्वर मेडलब्रॉन्ज मेडलचौथा स्थान
पाकिस्तान8 (1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 2010)3 (1966, 1986, 2014)4 (1994, 1998, 2006, 2026)2 (2002, 2018)
भारत 5 (1966, 1998, 2014, 2022, 2026)9 (1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1994, 2002)3 (1986, 2010, 2018)-
साउथ कोरिया4 (1986, 1994, 2002, 2006)1 (1998)3 (1958, 2014, 2022)3 (1990, 2010, 2026)
जापान1 (2018)1 (2022)2 (1966, 1970)7 (1962, 1974, 1978, 1982, 1994, 1998, 2006)
मलेशिया -3 (2010, 2018, 2026)6 (1962, 1974, 1978, 1982, 1990, 2002)5 (1958, 1966, 1970, 1986, 2014)
चीन -1 (2006)1 (2022)

मेंस हॉकी टूर्नामेंट में अजेय रहा भारत

भारतीय मेंस हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के पूल-ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी पांच मुकाबले जीते। भारत ने इंडोनेशिया को 13-1, श्रीलंका को 16-1, दक्षिण कोरिया को 8-2, जापान को 2-0 और बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी।

इसके बाद सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ, जहां टीम ने रोमांचक मुकाबले में 4-3 से जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दूसरी ओर, मलेशिया ने भी टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहते हुए गोल्ड मेडल मुकाबले में प्रवेश किया, जहां उसे भारत से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के साथ मलेशिया को एक बार फिर गोल्ड मेडल मैच में निराशा मिली। इससे पहले, मलेशिया एशियन गेम्स 2010, 2018 संस्करण में भी रनरअप रहा था।

पहली बार ऐसा..

यह भी पहली बार है जब भारतीय पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने एक ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इस उपलब्धि के साथ हॉकी एशियन गेम्स में एक ही संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत तीसरा देश है। इससे पहले कबड्डी और क्रिकेट की टीमें यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं।

Asian Games 2026: भारतीय महिला हॉकी टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन चीन को 1-0 से हराया, 44 साल बाद गोल्ड पर कब्जा जमाया

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Updated on:

03 Oct 2026 06:06 pm

Published on:

03 Oct 2026 05:20 pm

Hindi News / Sports / Asian Games 2026 Men’s Hockey: भारतीय मेंस हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड, मलेशिया को 5-1 से हराया

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