Asian Games 2026: भारतीय महिला हॉकी टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन चीन को 1-0 से हराया, 44 साल बाद गोल्ड पर कब्जा जमाया

एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई भी कर लिया है। यह उपलब्धि भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक कठिन ओलंपिक चक्र के बाद आई है। टीम पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से मामूली अंतर से चूक गई थी, जबकि इससे पहले उसने टोक्यो 2020 ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था।