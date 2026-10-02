Asian Games 2026: भारतीय महिला हॉकी टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन चीन को 1-0 से हराया, 44 साल बाद गोल्ड पर कब्जा जमाया

India vs China
India vs China: भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने एशियन गेम्स महिला हॉकी में 44 साल के गोल्ड मेडल के सूखे को समाप्त कर दिया।
वर्ल्ड रैकिंग में 8वें स्थान पर काबिज भारत ने चौथे नंबर की टीम चीन को रोमांचक फाइनल मुकाबले में हराया। यह जीत 1982 के बाद एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला पदक है। 1982 में टीम ने आखिरी बार पोडियम पर जगह बनाई थी।
भारत की जीत की नींव 10वें मिनट में रखी गई, जब लालरेमसियामी ने शानदार रिवर्स-हिट के जरिए गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। सलीमा टेटे ने सर्कल के अंदर बेहतरीन पास दिया और साक्षी के जरिए गेंद लालरेमसियामी तक पहुंची। उन्होंने जोरदार रिवर्स-हिट लगाकर गेंद को गोल के ऊपरी हिस्से में पहुंचा दिया।
गोल करने के बाद चीन ने मुकाबले में दबाव बढ़ा दिया और गेंद पर अपना कब्जा मजबूत किया। चीनी टीम ने भारतीय सर्कल में कई बार सेंध लगाई, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उसके प्रयासों को विफल किया। नवनीत कौर ने गोललाइन पर अहम क्लियरेंस कर चीन के पेनल्टी कॉर्नर के प्रयास को नाकाम किया।
भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया ने फाइनल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक पेनल्टी स्ट्रोक पर शानदार एक हाथ से बचाव करते हुए चीन को बराबरी करने से रोक दिया। सविता के इस बचाव ने भारत की 1-0 की बढ़त को निर्णायक समय तक कायम रखा।
दूसरे हाफ में चीन ने लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए और भारतीय गोल पर दबाव बनाए रखा। भारतीय खिलाड़ियों ने कई मौकों पर गेंद को रोकने के लिए अपने शरीर को सामने रखा। अंतिम मिनटों में चीन ने गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी भी मैदान में उतारा, लेकिन भारतीय डिफेंस ने कोई स्पष्ट मौका नहीं दिया।
एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई भी कर लिया है। यह उपलब्धि भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक कठिन ओलंपिक चक्र के बाद आई है। टीम पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से मामूली अंतर से चूक गई थी, जबकि इससे पहले उसने टोक्यो 2020 ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था।
भारत के अभियान में शानदार गोल स्कोरिंग भी देखने को मिली। दीपिका 21 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष गोल स्कोरर रहीं। उनकी साथी खिलाड़ी नवनीत कौर ने 10 गोल किए, जबकि चीन की जियाकी झोंग ने 9 गोल दागे। चार दशक से अधिक समय के इंतजार के बाद भारतीय महिला हॉकी एक बार फिर अच्छी स्थिति में पहुंच गई है।
|टीम
|गोल्ड मेडल
|सिल्वर मेडल
|ब्रॉन्ज मेडल
|चौथा स्थान
|दक्षिण कोरिया
|1986, 1990, 1994, 1998, 2014
|1982, 2002, 2010, 2022
|—
|2006, 2018, 2026
|चीन
|2002, 2006, 2010, 2022
|1990, 2014, 2026
|1994, 1998, 2018
|—
|भारत
|1982, 2026
|1998, 2018
|1986, 2006, 2014, 2022
|1990, 1994, 2002, 2010
|जापान
|2018
|1986, 1994, 2006
|1990, 2002, 2010, 2026
|1982, 1998, 2014, 2022
|मलेशिया
|—
|—
|1982
|1986
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