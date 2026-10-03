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Asian Games 2026: दीपक पूनिया ने 57 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग में जीता ब्रॉन्ज

Wrestler Deepak Punia clinched bronze: एशियन गेम्स 2026 में दीपक पूनिया ने 97 किग्रा में कांस्य पदक हासिल किया। भारत के पदकों की संख्या 83 पहुंची।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 03, 2026

Deepak Punia in asian games

भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ( File Photo- ANI)

Deepak Punia: भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ने शनिवार को जारी एशियन में पुरुषों के 97 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।दीपक ने मंगोलिया के गनखुयाग गनबातर को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 97 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में 60 साल बाद पदक जीता। इससे पहले 1966 के एशियाई खेलों में भीम सिंह ने इस वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यह एशियन गेम्स में भारत का 83वां मेडल है, जिसमें 20 गोल्ड, 26 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज शामिल हैं।

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Asian Games 2026

Updated on:

03 Oct 2026 04:56 pm

Published on:

03 Oct 2026 04:54 pm

Hindi News / Sports / Asian Games 2026: दीपक पूनिया ने 57 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग में जीता ब्रॉन्ज

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