Asian Games 2026: दीपक पूनिया ने 57 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग में जीता ब्रॉन्ज

भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ( File Photo- ANI)
Deepak Punia: भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ने शनिवार को जारी एशियन में पुरुषों के 97 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।दीपक ने मंगोलिया के गनखुयाग गनबातर को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 97 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में 60 साल बाद पदक जीता। इससे पहले 1966 के एशियाई खेलों में भीम सिंह ने इस वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यह एशियन गेम्स में भारत का 83वां मेडल है, जिसमें 20 गोल्ड, 26 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज शामिल हैं।
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