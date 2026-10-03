Asian Games 2026 में महिला कुश्‍ती के 53 किलोग्राम वजन वर्ग के फाइनल में अंतिम पंघाल ने सिल्‍वर मेडल जीता है। अंतिम ने शुरुआत आक्रामक अंदाज दिखाते हुए पहला पॉइंट बना लिया। पंघाल ने जापान की मो कियूका अपने पैर पर गिराया और एक पॉइंट बनाया। लेकिन, फिर मो ने भारतीय खिलाड़ी को मैट से नीचे गिरा दिया और अंतिम फैसले का रिव्यू लेकर हार गईं। फिर मो ने अंतिम के पैर पर हमला किया और उसे नीचे गिराकर अपनी बढ़त 9-1 कर ली। इसके साथ ही मो ने गोल्‍ड तो भारतीय खिलाड़ी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।