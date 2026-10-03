Golf in Asian Games 2026: प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, भारत को एशियन गेम्स में मिला 18वां स्वर्ण पदक

India Wins First Golf Gold after 24 Years: भारत की गोल्फर प्रणवी उर्स ने वूमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स में 24 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 2002 में आयोजित हुए एशियन गेम्स में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता था, जबकि उससे पहले 1982 में भारत ने 2 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। हांग्जो में भारत ने एक ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रणवी के बाद वूमेंस टीम ने भी सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। वूमेंस टीम में प्रणवी के साथ दीक्षा डागर और अदीति अशोक भी शामिल थीं।