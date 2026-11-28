DMK Supports New Delimitation Bill: संसद के विशेष सत्र के साथ ही परिसीमन (Delimitation) विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने नए परिसीमन विधेयक को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि विधेयक में उनकी पार्टी की दोनों प्रमुख मांगों को लिखित रूप में शामिल किया गया है। यह 2024 से DMK की ओर से किए जा रहे लगातार संघर्ष की जीत है। उन्होंने इसे तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के सभी राज्यों की जीत बताया।