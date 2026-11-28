सूत्रों का दावा है कि सनी की जानकारी देने के बदले जाह्नवी को विदेश भेजने में मदद का सौदा हुआ था। माना जा रहा है कि वह अगली सुबह बैंकॉक की उड़ान में सवार हुई। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कथित तौर पर तब तक वह भारत से बाहर जा चुकी थी। अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह बैंकॉक से आगे गई या नहीं।