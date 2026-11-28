Milan Dhaba murder case :सिर्फ खाना खाने आया था हिमांशु... आरोप है कि 'गलत पहचान' ने छीन ली जान (फोटो सोर्स:@DDNewsHaryana/chatgpt)
Milan Dhaba murder Case: हरियाणा के मिलन ढाबा पर चार लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में हनीट्रैप की आशंका सामने आई है। सनी रितोलिया की कथित गर्लफ्रेंड जाह्नवी पर विरोधी भाऊ गैंग के लिए मुखबिरी करने का शक है। जांच इस आरोप पर भी है कि उसी के जरिए हमलावरों तक ढाबे की लोकेशन पहुंची।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सनी का भरोसा जीतने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करीब तीन महीने पहले जाह्नवी को योजना के तहत उसकी जिंदगी में भेजा गया हो सकता है। दावा है कि सनी हमले के दौरान ढाबे के पिछले रास्ते से बच निकला।
खरावड़ पुलिस चौकी से महज 50 मीटर दूर दिल्ली रोड स्थित ढाबे पर यह वारदात 26 नवंबर की रात करीब 12.30 से 1 बजे के बीच हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दो वाहनों से पहुंचे छह-सात हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और फरार हो गए। पुलिस सूत्रों को हिमांशु भाऊ और सनी रितोलिया गिरोह की पुरानी रंजिश पर शक है।
मृतकों में झज्जर जिले के दीघल गांव के रिंकू, विनीत और हर्ष उर्फ गंजू तथा बेरी के हिमांशु शामिल हैं।
रिंकू के भाई मन्नू की शिकायत के अनुसार, रिंकू, विनीत और हर्ष का सनी से संबंध था। सनी और हिमांशु उर्फ भाऊ दोनों रोहतक के रिटोली गांव के हैं। मन्नू का आरोप है कि भाऊ पहले भी सनी और उसके साथियों पर हमले करा चुका है तथा इस हमले की साजिश उसने गिरोह के सदस्यों के साथ रची।
शिकायत में कहा गया है कि बेरी निवासी हिमांशु का गैंगवार से कोई संबंध नहीं था। वह खाना खाने आया था, लेकिन हमलावरों ने उसे रिंकू का साथी समझ लिया। जान बचाने के लिए वह ऊपर भागा तो पीछा करके पहली मंजिल पर गोली मार दी गई।
रिंकू, विनीत और हर्ष के सिर, सीने, कमर, गर्दन और पैरों में कई गोलियां लगीं। हिमांशु के सिर, सीने, कमर और पेट पर भी गोलियों के घाव थे। घटनास्थल से कई खोखे और कारतूस मिले। मन्नू ने भाऊ और उसके साथियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
सूत्रों का दावा है कि सनी की जानकारी देने के बदले जाह्नवी को विदेश भेजने में मदद का सौदा हुआ था। माना जा रहा है कि वह अगली सुबह बैंकॉक की उड़ान में सवार हुई। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कथित तौर पर तब तक वह भारत से बाहर जा चुकी थी। अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह बैंकॉक से आगे गई या नहीं।
सूत्रों के अनुसार, जांच में पांच संदिग्ध हमलावरों की पहचान की बात सामने आई है, हालांकि एक अन्य दावे में यह संख्या चार है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
जाह्नवी के परिवार की पृष्ठभूमि भी जांची जा रही है। सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के एक गिरोह पर उसके पिता और चाचा की हत्या के आरोप रहे हैं। इन घटनाओं, विरोधी गैंग और कथित हनीट्रैप के संभावित संबंधों की पड़ताल हो सकती है।
रोहतक रेंज के IG हामिद अख्तर और SP गौरव राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। CIA, स्पेशल सेल और FSL टीमों ने साक्ष्य जुटाए। शव पोस्टमार्टम के लिए PGIMS रोहतक भेजे गए, जहां भीड़ को देखते हुए पुलिस तैनात की गई।
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