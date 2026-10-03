India vs Brazil Football Match Highlights: बेंगलुरु में भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने से करीब 100 रैंक ऊंची पनामा के साथ 1-1 से ड्रॉ मैच खेला था, जो कि भारत का तीन बड़े फ्रेंडली मैचों में से एक था। शनिवार 3 अक्‍टूबर को भारत का सामना कोलकाता के साल्‍ट लेक स्‍टेडियम में पांच बार वर्ल्‍ड चैंपियन और 5वीं रैंक वाली ब्राजील की तगड़ी टीम से हुआ। इस मुकाबले भारतीय प्‍लेयर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन ब्राजील की टीम ने 4-0 से मैच में जीत दर्ज की। भले ही 138वीं रैंक वाली भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई है, लेकिन अपने प्रदर्शन से उसने सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। अब भारत का तीसरा मुकाबला 6 अक्‍टूबर को कोलकाता में ही उरुग्वे से होगा।