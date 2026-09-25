India vs Panama: भारत ने फुटबॉल में रचा इतिहास, अपने से 100वीं रैंक ऊंची पनामा के साथ 1-1 से खेला ड्रॉ मैच

India vs Panama Football Match: बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में शुक्रवार को भारत और पनामा के बीच एक हाई-प्रोफाइल फुटबॉल फ्रेंडली मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने ड्रॉ के साथ इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने पनामा के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला है। भारत की ओर से एकमात्र गोल रायन विलियम्स ने 41वें मिनट में दागा। जबकि पनामा की ओर उमर वालेंसिया ने 68वें मिनट में गोल दागते हुए स्‍कोर बराबर कर दिया। इसके बाद अंत तक कोई गोल नहीं हो सका और मैच को ड्रॉ घोषित किया गया। ज्ञात हो कि ये भारतीय फुटबॉल टीम के तीन बड़े फ्रेंडली मैचों में से पहला मैच था। अब टीम इंडिया को अगले दो मैच पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील और फिर दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे के खिलाफ खेलने होंगे। ये दोनों मुकाबले कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले जाएंगे।