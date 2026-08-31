Lionel Messi retirement announcement: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अचानक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके नेतृत्‍व में अर्जेंटीना की 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता बनी थी। वहीं, इस बार उनकी ही अगुवाई में टीम ने फाइनल खेला था। बता दें कि करीब तीन हफ्ते पहले उनके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्‍होंने फुटबॉल से दूरी बना ली थी। उसके बाद से उनके रिटायरमेंट के कयास लगाए जाने लगे थे। अब अंतत: 39 साल की उम्र में मेसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल करियर को अलविदा कह दिया है। अपने संन्यास का ऐलान करते हुए मेसी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट में लिखा कि यह एक ऐसा निर्णय है, जिसको लेकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है।