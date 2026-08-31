31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

फुटबॉल

लियोनेल मेसी ने अचानक अंतरराष्‍ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास, फैंस के लिए लिखा भावुक संदेश

Lionel Messi retirement: लियोनेल मेसी ने करीब तीन हफ्ते पहले पिता की मौत के बाद फुटबॉल से दूरी बना ली थी, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया था। लेकिन, अब अचानक मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्‍होंने अपनी इंस्टा पोस्ट में लिखा कि ये फैसला बेहद मुश्किल है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 31, 2026

Lionel Messi

दुनिया के सर्वकालिक महान फुटबॉलर में शामिल लियोनेल मेसी (Photo Credit - IANS)

Lionel Messi retirement announcement: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अचानक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके नेतृत्‍व में अर्जेंटीना की 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता बनी थी। वहीं, इस बार उनकी ही अगुवाई में टीम ने फाइनल खेला था। बता दें कि करीब तीन हफ्ते पहले उनके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्‍होंने फुटबॉल से दूरी बना ली थी। उसके बाद से उनके रिटायरमेंट के कयास लगाए जाने लगे थे। अब अंतत: 39 साल की उम्र में मेसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल करियर को अलविदा कह दिया है। अपने संन्यास का ऐलान करते हुए मेसी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट में लिखा कि यह एक ऐसा निर्णय है, जिसको लेकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है।

'अब सही समय आ गया है'

लियोनेल मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पोस्‍ट में लिखा कि ये एक ऐसा निर्णय है, जिससे मुझे दुख हुआ और अब भी बहुत दुख होता है। लेकिन, मुझे पता है कि अब सही समय आ गया है। मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया। न सिर्फ इन कुछ सालों में, बल्कि जब हमने सब कुछ जीता उससे पहले भी। मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए संघर्ष किया और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया, ताकि आपको खुशी दे सकूं और फुटबॉल के माध्‍यम से अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस करा सकूं।

207 मैचों में अर्जेंटीना के लिए किए 125 गोल

बता दें कि मेसी की कप्तानी में ही अर्जेंटीना ने दोहा में पेनल्टी शूटआउट में फ़्रांस को फाइनल में हराकर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन, बदकिस्‍मती से अर्जेंटीना की टीम 2026 के फाइनल में स्पेन का तोड़ नहीं ढूंढ सकी और 1-0 से हार गई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 207 मैचों में 125 गोल किए। उन्‍होंने संन्यास की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि उन्हें मैदान पर फैंस से मिला सपोर्ट बेहद याद आएगा।

पिता की निधन के बाद दिए थे रिटायरमेंट के संकेत

बता दें कि इसी महीने के दूसरे हफ्ते में मेसी के पिता जॉर्ज का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद मेसी ने कहा था कि उन्हें और ज्‍यादा समय तक किसी भी तरह का फुटबॉल खेलने को लेकर संदेह है। इस तरह उन्‍होंने पहले ही साफ रिटायरमेंट के साफ संकेत दे दिए थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

31 Aug 2026 09:45 pm

Published on:

31 Aug 2026 09:27 pm

Hindi News / Sports / Football News / लियोनेल मेसी ने अचानक अंतरराष्‍ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास, फैंस के लिए लिखा भावुक संदेश

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

India vs Brazil friendly match: साल्ट लेक स्टेडियम का ब्राजील डेलिगेशन ने किया निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर जताई गंभीर चिंता

India vs Brazil
फुटबॉल

90 मिनट के मैच के बजाय मेडल जीतने पर खर्च करें 30 करोड़- ब्राजील मैच पर बाईचुंग भूटिया की सरकार से अपील

India vs Brazil Match Update
फुटबॉल

इटली फुटबॉल टीम के हाथ से निकला बड़ा मौका, पेप गार्डियोला ने इस वजह से ठुकराया हेड कोच बनने का ऑफर

Pep Guardiola
फुटबॉल

सऊदी अरब ज़मीन से 350 मीटर की ऊंचाई पर बनाएगा अनोखा स्टेडियम, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारी अभी से शुरू

NEOM Sky Stadium
विदेश

‘बहुत ज्यादा दर्द में हूं, जख्म को भरने में समय लगेगा’, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद Lionel Messi ने लिखा इमोशनल नोट

LEON MESSI
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.