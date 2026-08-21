India vs Brazil friendly match: साल्ट लेक स्टेडियम का ब्राजील डेलिगेशन ने किया निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर जताई गंभीर चिंता

‘द टेलीग्राफ’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, “CBF के प्रतिनिधियों ने ग्राउंड स्टाफ से बात की और समझाया कि घास की डेंसिटी बढ़ानी होगी, वरना विनीसियस जूनियर और उनके साथियों के चोटिल होने का बहुत ज्यादा खतरा है।” सूत्र ने आगे बताया कि दल को जानकारी दी गई कि इस वेन्यू पर डूरंड कप के कुछ मैच होने के बाद हालात और खराब हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉन्फेडरेशन के अधिकारियों ने ड्रेसिंग रूम और साफ-सफाई की सुविधाओं का भी जायजा लिया और होटल में ठहरने की योजना से वे संतुष्ट थे।