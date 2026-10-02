India vs Brazil: कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम से भिड़ेगी पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील, कप्तान मारक्विन्होस बोले- ‘भारत आकर खुश हूं’

ब्राजील की फुटबॉल टीम 3 अक्टूबर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मैच खेलेगी। ऐसे ब्राजील की फुटबॉल टीम अपने साथ शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट को साथ लेकर भारत आई है। ब्राजील के खिलाड़ी मछली और सी फूड पसंद करते हैं। ऐसे में उन्हें कोलकाता में ताजी मछली अलग-अलग वैरायटी में परोसी जा रही है। इतना ही नहीं, खाने के साथ खिलाड़ियों के पीने का पानी भी बाहर से मंगाया जा रहा है। डाइट के साथ ही ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी हल्का जिम सेशलन भी कर रहे हैं।