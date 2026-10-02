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India vs Brazil: कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम से भिड़ेगी पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील, कप्तान मारक्विन्होस बोले- ‘भारत आकर खुश हूं’

India vs Brazil Friendly Match: भारत बनाम ब्राजील फुटबॉल मुकाबले को लेकर रोमांच बढ़ा। साल्ट लेक स्टेडियम में आमने-सामने होंगी दोनों टीमें। जानें मैच का समय, लाइव प्रसारण और ब्राजील के कप्तान मारक्विन्होस का बयान।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 02, 2026

India Football Team vs Brazil

ब्राजील फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। (File Photo- IANS)

India vs Brazil Football Match: पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील की फुटबॉल टीम 3 अक्टूबर को एक मैत्रीपूर्ण मुकाबले में भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के बीच इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साह है। ब्राजील की स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम में रियल मैड्रिड के दिग्गज खिलाड़ी विनिसियस जूनियर भी शामिल हैं। ऐसे में भारतीय टीम के सामने दुनिया की शीर्ष टीमों में शुमार ब्राजील की कड़ी चुनौती होगी।

मैच से पहले क्या बोले ब्राजील के कप्तान?

मैच से पहले ब्राजील के कप्तान मारक्विन्होस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत आने और यहां खेलने को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने भारतीय प्रशंसकों के बीच ब्राजील की टीम को मिलने वाले प्यार का भी जिक्र किया।

मारक्विन्होस ने कहा कि टीम इस समर्थन को एक यादगार जीत में बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की टीम मुकाबले में पूरे उत्साह और जज्बे के साथ उतरेगी। उनके मुताबिक, इस मैच में अच्छा प्रदर्शन टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा और आगामी मुकाबलों के लिए उसे बेहतर तरीके से तैयार करेगा।

क्यों खास है यह मुकाबला?

भारतीय फुटबॉल के लिए भी यह मुकाबला खास है। भारत पहली बार एक ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण मैच में पूरी ताकत वाली ब्राजील की टीम का सामना करेगा। ब्राजील के खिलाफ मुकाबले के बाद भारतीय टीम 6 अक्टूबर को उरुग्वे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।

अपने शेफ के साथ भारत आई है ब्राजील फुटबॉल टीम

ब्राजील की फुटबॉल टीम 3 अक्टूबर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मैच खेलेगी। ऐसे ब्राजील की फुटबॉल टीम अपने साथ शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट को साथ लेकर भारत आई है। ब्राजील के खिलाड़ी मछली और सी फूड पसंद करते हैं। ऐसे में उन्हें कोलकाता में ताजी मछली अलग-अलग वैरायटी में परोसी जा रही है। इतना ही नहीं, खाने के साथ खिलाड़ियों के पीने का पानी भी बाहर से मंगाया जा रहा है। डाइट के साथ ही ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी हल्का जिम सेशलन भी कर रहे हैं।

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Updated on:

02 Oct 2026 04:07 pm

Published on:

02 Oct 2026 02:55 pm

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