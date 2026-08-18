Kolkata Building Collapse: कोलकाता में भरभराकर गिरी इमारत, 1 की मौत और 19 घायल; मलबे में जिंदगी की तलाश जारी

Kolkata Building Collapse News: कोलकाता के पुराने इलाकों में खड़ी जर्जर इमारतों की सुरक्षा एक बार फिर बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। मंगलवार को जोरबागान में एक पुरानी इमारत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि इमारत में कंपन महसूस होने के बाद एक महिला बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षित स्थान तक पहुंचने से पहले ही ढांचा ढह गया। घटना के बाद राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए।