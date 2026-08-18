‘नहीं मिल रही थी सैलरी, इसलिए छोड़ दी भाजपा’, नितिन नवीन को इस्तीफा सौंपने के बाद शहजाद पूनावाला ने बताया कारण

Shehzad Poonawalla Resigns From BJP: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को BJP अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से हटने का ऐलान किया। पूनावाला ने कहा कि यह फैसला उन्होंने लंबे विचार-विमर्श के बाद लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या BJP की विचारधारा से दूरी नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी छोड़ने का कारण भी बताया।