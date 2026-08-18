Modi Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट का कब होगा विस्तार? जानें किन मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

मोदी सरकार के तीन मंत्रियों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। जिससे सरकार में जगह भी खाली है। राज्य सभा का कार्यकाल पूरा होने पर जॉर्ज कुरियन ने अल्पसंख्यक मामलों तथा मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री पद से जून 2026 में इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री से जुलाई में इस्तीफा दिया था।