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बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, वसुंधरा राजे, राम माधव और स्मृति ईरानी की एंट्री

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। वसुंधरा राजे, राम माधव और स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी मिली है।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 17, 2026

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बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (फाइल फोटो - आईएएनएस)

BJP New Team 2026: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, राम माधव की बीजेपी संगठन में वापसी हुई है। उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ओडिशा के बैजयंत जय पांडा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

वसुंधरा राजे और राम माधव की संगठन में वापसी

नितिन नवीन की नई टीम में वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं राजे पहले भी बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वहीं, राम माधव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनकी संगठन में वापसी को बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माधव पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की पूरी सूची

क्रमनामराज्य
1वसुंधरा राजे सिंधियाराजस्थान
2तीरथ सिंह रावतउत्तराखंड
3राम माधवदिल्ली
4बैजयंत जय पांडाओडिशा
5डी. पुरंदेश्वरीआंध्र प्रदेश
6रेखा वर्माउत्तर प्रदेश
7वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशीगुजरात
8डॉ. भारती प्रवीन पवारमहाराष्ट्र
9सरदार मनजीत सिंह बादलपंजाब
10लाल सिंह आर्यमध्य प्रदेश
11प्रो. एम. नागराजकर्नाटक
12प्रो. तारिक मंसूरउत्तर प्रदेश
13डॉ. मधुचंद करपश्चिम बंगाल

स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नई टीम में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अमेठी से सांसद रह चुकीं ईरानी केंद्र सरकार में भी अहम मंत्रालय संभाल चुकी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा के बैजयंत जय पांडा को भी इसी पद की जिम्मेदारी दी गई है।

राष्ट्रीय महामंत्री और सह महामंत्री की सूची

राष्ट्रीय महामंत्री

क्रमनामराज्य
1बी.एल. संतोषदिल्ली

राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन)

क्रमनामराज्य
1शिवप्रकाशमुंबई
2सौदान सिंहचंडीगढ़

राष्ट्रीय महामंत्री

क्रमनामराज्य
1विनोद तावड़ेमहाराष्ट्र
2सुनील बंसलदिल्ली
3बिप्लब कुमार देबत्रिपुरा
4स्मृति ईरानीउत्तर प्रदेश
5डॉ. सतीश पूनियाराजस्थान
6गजेंद्र पटेलमध्य प्रदेश
7हरीश द्विवेदीउत्तर प्रदेश
8संजय भाटियाहरियाणा

नितिन नवीन ने दी नई टीम को बधाई

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नई टीम के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अनुभव और ऊर्जा से भरपूर यह टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति देगी।

नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि नई टीम के सभी सदस्य कार्यकर्ता भाव से संगठन को और मजबूत करेंगे। साथ ही 'विकसित भारत' के संकल्प और राष्ट्रसेवा के लक्ष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

बीजेपी की नई टीम में कई अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी संगठन में हुए इस बदलाव को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Updated on:

17 Aug 2026 03:52 pm

Published on:

17 Aug 2026 03:21 pm

Hindi News / National News / बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, वसुंधरा राजे, राम माधव और स्मृति ईरानी की एंट्री

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