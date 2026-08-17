बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, वसुंधरा राजे, राम माधव और स्मृति ईरानी की एंट्री

BJP New Team 2026: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, राम माधव की बीजेपी संगठन में वापसी हुई है। उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ओडिशा के बैजयंत जय पांडा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।