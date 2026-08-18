सूरत में महिला मित्र के साथ होटल पहुंचा युवक, अचानक हुई मौत, सामने आया वीडियो

जानकारी के अनुसार मूल रूप से महाराष्ट्र निवासी और वर्तमान में डिंडोली की संगम सोसायटी (शिवम रो हाउस) में रहने वाला आकाश प्रेमचंद पवार (26) बीती रात डिंडोली आरजेडी प्लाजा स्थित होटल रावल पैलेस पहुंचा था। होटल के रिसेप्शन काउंटर पर चेक-इन की प्रक्रिया चल रही थी। आकाश रिसेप्शनिस्ट से बातचीत करते हुए पहचान पत्र दे रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह देखते ही देखते काउंटर के पास जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में 108 एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने जांच के बाद आकाश को मृत घोषित कर दिया।