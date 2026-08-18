Jharkhand Protest: देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल खत्म करने के बाद हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का क्यों किया धन्यवाद? जानें इसके पीछे की वजह

इन आरोपों के बाद नौकरी के अभ्यर्थियों ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना शुरू किया था। इस आंदोलन में कई छात्रों ने भूख हड़ताल भी की। छात्र संगठनों की मुख्य मांगों में पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच शामिल रही है। सरकार ने फिलहाल CID की व्यापक जांच का आदेश दिया है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र स्वतंत्र जांच और परीक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार को लेकर अतिरिक्त आश्वासन चाहते हैं।