मल्लिकार्जुन खरगे का अमित शाह पर पलटवार, कहा – ‘जब मैं विधायक बना था तब वह बच्चे थे, हमें देशभक्ति न सिखाएं’

वंदे मातरम् को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) द्वारा कांग्रेस (Congress) पर लगाए गए आरोपों पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सोमवार को गोवा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक कार्यक्रम में खरगे ने शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, "जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। बीजेपी (BJP) और इनके पुरखों ने कभी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति न सिखाएं।"