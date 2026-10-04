‘सरकार मूकदर्शक नहीं बन सकती’, CEC ज्ञानेश कुमार मामले पर बोले केरल के गृह मंत्री

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को लेकर जब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हुई, तो गृह मंत्री ने साफ किया कि इस कदम का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कुशासन के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है, और ज्ञानेश कुमार केवल शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों पर काम करने वाले एक माध्यम मात्र हैं। लेकिन यह मामला पूरी तरह से प्रशासनिक अनियमितता और कानूनी अपराध से जुड़ा है।

चेन्निथला ने स्पष्ट किया कि एक मंत्री के रूप में अगर उनके सामने कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offense) आता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराना उनकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। विजिलेंस को पूरे मामले की गहराई से जांच करने दी जाए ताकि जनता के सामने सच आ सकें।