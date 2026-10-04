इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड पर सिरसा का हमला, बोले- पंजाब में गैंग, माफिया और नशा तस्करों का राज

सिरसा ने कहा कि पंजाब में आए दिन हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। यदि गांव का सरपंच सुरक्षित नहीं है और पूर्व सरपंच भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर प्रदेश में कौन सुरक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासन में रंगदारी वसूलने वाले गिरोह, माफिया और नशा तस्करों के गिरोह सक्रिय हैं।