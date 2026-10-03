Mad Sandhu: अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गोली मारकर हत्या, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल



संधू अक्सर पॉडकास्ट में बतौर गेस्ट नजर आते थे, जहां वह मेकअप, फिल्म इंडस्ट्री और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते थे। सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार होमोफोबिक ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने कभी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की। ट्रोलिंग का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, 'भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, वैसा ही बनाया है।' उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फैशन इंडस्ट्री से की थी। इसके बाद पंजाब और मुंबई में फिल्मों के लिए स्टाइलिस्ट और असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी काम किया।