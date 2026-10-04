अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच तकरार पर NDA नेताओं का बयान, ‘सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा’

भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने भी अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह की ओर से दोनों नेताओं के बीच सुलह को लेकर हाथ खड़े करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ललन सिंह जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और केंद्र में मंत्री हैं। यह मामला उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसका समाधान निकल जाएगा।