अनंत सिंह और नीरज कुमार विवाद पर रामकृपाल यादव बोले- ललन सिंह निकाल लेंगे हल, सीट तो नहीं हारेगी NDA

इस दौरान रामकृपाल यादव ने राज्य में विकास और रोजगार के मुद्दों पर कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार से बेरोजगारी खत्म करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की रणनीतियों पर लगातार काम कर रहे हैं। इस पहल के तहत रोजगार के मौके दोगुने करने, लोगों की आमदनी बढ़ाने और सभी के लिए काम पक्का करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाई गई है। जमीनी स्तर पर कई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और हमारी सरकार जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए नई योजनाएं बनाती रहेगी।