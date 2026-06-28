28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

केतन को मारने के बाद भी तुरंत नहीं होती सिया-चेतन की शादी, सगाई से पहले ही दे रही थी ‘धोखा’

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। केतन की हत्या के बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी कई वर्षों तक शादी नहीं करने वाले थे। सगाई से पहले प्रेमी चेतन के साथ उदयपुर ट्रिप की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आज क्राइम सीन रीक्रिएशन भी किया।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 28, 2026

Ketan Agrawal murder case

सिया गोयल की प्रेमी संग उदयपुर ट्रिप भी आई सामने (Photo: X/IANS)

Siya Goyal Confession: पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी सिया गोयल ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, केतन अग्रवाल की हत्या के तुरंत बाद सिया और चेतन शादी नहीं करने वाले थे। उन्होंने पहले से ही यह योजना बनाई थी। दोनों को इसका पूरा अंदाजा था कि यदि वे जल्दी से शादी कर लेते, तो पुलिस और परिवार वालों को सीधे उन पर शक हो जाता। इसी बीच रविवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस की टीम आरोपी सिया गोयल को लेकर लोहगढ़ किले पहुंची। वहां करीब ढाई घंटे तक क्राइम सीन रीक्रिएशन और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, सिया को लगता था कि अगर केतन की मौत हो जाती है तो उसे दूसरी शादी के बारे में सोचने के लिए कम से कम तीन साल का समय भी मिल जाएगा। पुलिस को यह भी शक है कि सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी भी शादी करने से पहले दो से तीन साल का वक्त चाहता था। सिया सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी, उसे समाज में परिवार और अपनी बदनामी का भी डर था। इसी वजह से दोनों ने कथित तौर पर केतन की हत्या की साजिश रची।

इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ कोई डिजिटल सबूत न लगे, इसके लिए दोनों ने पहले से ही तय कर लिया था कि व्हाट्सएप पर कौन से मैसेज डिलीट करने हैं और कौन से रहने देने हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों ने उसी योजना के मुताबिक अपने चैट और डिजिटल गतिविधियों को संभालकर रखा। आरोपियों की कोशिश थी कि पूरी वारदात एक हादसा लगे और किसी को हत्या का शक न हो।

सगाई से पहले प्रेमी के साथ उदयपुर घूमने गई थी सिया

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फरवरी में केतन अग्रवाल से सगाई होने से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ राजस्थान के उदयपुर घूमने गए थे। सूत्रों के मुताबिक, दोनों जनवरी में करीब पांच दिन तक ग्रुप ट्रिप पर रहे और इस दौरान कई पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया। पुलिस इस यात्रा को भी जांच के दायरे में रखकर दोनों के रिश्ते और साजिश की टाइमलाइन खंगाल रही है।

राजस्थान का रहने वाला है चेतन

जांच में चेतन चौधरी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सामने आई है। वह राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र स्थित पलसानी गांव का रहने वाला है। उसके पिता पिछले कई वर्षों से पुणे में किराना और ड्राई फ्रूट का कारोबार करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी पुणे में व्यापार से जुड़े हैं, जबकि उसके एक चाचा अब भी पैतृक गांव में रहकर खेती का काम संभालते हैं।

सिया के साथ किया गया क्राइम सीन रीक्रिएशन

आरोपियों के कथित कबूलनामे के बाद पुलिस ने सबूतों को और मजबूत करने के लिए घटनास्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएशन कराया। रविवार सुबह पुलिस टीम सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची, जहां हत्या की घटना को दोबारा दोहराया गया। इस दौरान सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए गए थे। जांच पूरी होने तक लोहगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद रखा गया। इस अवधि में किसी भी पर्यटक या आम नागरिक को किले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

डीएसपी गजानन टोम्पे (DSP Gajanan Tompe) ने बताया कि सिया द्वारा बताए गए घटनाक्रम के आधार पर पूरे सीन को रीक्रिएट किया गया। इसके लिए पुलिस ने केतन अग्रवाल के बराबर वजन वाली एक डमी का इस्तेमाल किया, ताकि यह समझा जा सके कि वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया था।

चेतन की बाइक, हुडी और हेडफोन जब्त

लोनावला ग्रामीण पुलिस ने मामले में चेतन चौधरी की उस बाइक को जब्त कर लिया है, जिससे वह पुणे से लोहागढ़ किले तक गया था। इसके अलावा पुलिस ने उसकी हुडी और घटना वाले दिन पहने गए हेडफोन भी जब्त किए हैं। बाइक, कपड़ों और अन्य सामान की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें।

डिजिटल सबूतों की भी हो रही गहन जांच

पुलिस अब आरोपियों के डिजिटल एविडेंस, आर्थिक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन डेटा और यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि क्राइम सीन रीक्रिएशन से मिले नए साक्ष्यों के बाद जांच और तेज हो गई है। पुलिस इस हत्याकांड की पूरी साजिश और इसके पीछे की वास्तविक वजह को सामने लाने में जुटी हुई है।

केतन को किसने मारा? भाई के बाद सिया के माता-पिता से 11 घंटे की पूछताछ, खुले कई बड़े राज

ये भी पढ़ें
Ketan Agrawal Murder Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jun 2026 12:34 pm

Published on:

28 Jun 2026 12:30 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / केतन को मारने के बाद भी तुरंत नहीं होती सिया-चेतन की शादी, सगाई से पहले ही दे रही थी ‘धोखा’

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से तलाक का बताया बड़ा कारण, बोलीं- एक-दूसरे के सही नहीं है हम

Gaurav Khanna Akanksha Chamola divorce reason reveals fans said fake couple
TV न्यूज

Ketan Murder Case: पुलिस ने सिया और चेतन से आमने-सामने बैठाकर की पूछताछ, केतन की हत्या को लेकर हुए कई अहम खुलासे

Pune fort murder
राष्ट्रीय

‘Eetha’ की रिलीज से पहले बढ़ीं श्रद्धा कपूर की मुश्किलें! फिल्म के नाम को लेकर भड़का विठाबाई नारायणगांवकर का परिवार

'ईथा' की रिलीज से पहले बढ़ीं श्रद्धा कपूर की मुश्किलें! फिल्म के नाम को लेकर भड़का विथाबाई नारायणगांवकर का परिवार
बॉलीवुड

‘उसे और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे’ दीपिका की पहली हिट फिल्म पर शाहरुख खान ने किया था मजेदार कमेंट

deepika padukone,
बॉलीवुड

‘विमान से ज्यादा ईमान जरूरी’, उद्धव पर बरसे एकनाथ शिंदे, कहा- फडणवीस कपटी दोस्त के बारे में सब जानते हैं

Eknath Shinde target Uddhav Thackeray
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.