केतन को मारने के बाद भी तुरंत नहीं होती सिया-चेतन की शादी, सगाई से पहले ही दे रही थी ‘धोखा’

Siya Goyal Confession: पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी सिया गोयल ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, केतन अग्रवाल की हत्या के तुरंत बाद सिया और चेतन शादी नहीं करने वाले थे। उन्होंने पहले से ही यह योजना बनाई थी। दोनों को इसका पूरा अंदाजा था कि यदि वे जल्दी से शादी कर लेते, तो पुलिस और परिवार वालों को सीधे उन पर शक हो जाता। इसी बीच रविवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस की टीम आरोपी सिया गोयल को लेकर लोहगढ़ किले पहुंची। वहां करीब ढाई घंटे तक क्राइम सीन रीक्रिएशन और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।