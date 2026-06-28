केतन को किसने मारा? भाई के बाद सिया के माता-पिता से 11 घंटे की पूछताछ, खुले कई बड़े राज

केतन की मौत के बाद सबसे पहले केतन की बहन को सिया गोयल पर शक हुआ था। उसने सिया से पूछा कि जब केतन फोटो खिंचवा रहा था, उस समय वह कहां थी। बहन के ऐसे कई सवालों का जवाब देते समय सिया घबरा गई थी, जिसके बाद शक और गहरा हो गया। मामले के सामने आने के बाद सिया के माता-पिता ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस जगह से केतन को खाई में धक्का दिया गया, वहीं से आरोपियों को भी धक्का दे देना चाहिए। इस बीच, पुलिस ने उन्हें शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था।