‘मदद तो दूर, हाल तक नहीं पूछा’: CJP पर भड़का घायल प्रदर्शनकारी, अभिजीत दीपके पर भी लगाए आरोप

नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। इसी मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान संसद की ओर निकाले गए मार्च में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था। अब इस प्रदर्शन में घायल हुए कुछ छात्रों ने अभिजीत दीपके की सीजेपी पर ही सवाल उठाए हैं।