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‘छात्रों पर लाठी-पैलेट गन चली, आंख चली गई, कान कट गया’, किरेन रिजिजू पर भड़के राहुल गांधी, कहा- ‘देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए’

दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर किरेन रिजिजू के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, 'देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए।'
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 18, 2026

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किरेन रिजिजू और राहुल गांधी (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Rahul Gandhi Hits Out At Kiren Rijiju Delhi Police Student Protest: छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने-सामने आ गए हैं। रिजिजू ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि किसी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के मंत्री दिल्ली पुलिस की तारीफ करने की बात कर रहे हैं जबकि संसद से कुछ दूरी पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और लाठियां इस्तेमाल की गईं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में एक छात्र की आंख चली गई और एक छात्रा का कान कट गया।

क्या इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए?

राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर छात्रों पर पैलेट गन और लाठियों का इस्तेमाल हुआ है तो ऐसी कार्रवाई की तारीफ कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह खुद उन घायल छात्रों से मिले हैं और पुलिस कार्रवाई से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों की चोटों और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

रिजिजू ने क्या कहा था?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालिया छात्र प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस के रवैये का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए लेकिन किसी की जान नहीं गई और किसी प्रदर्शनकारी की हड्डी नहीं टूटी।

रिजिजू ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो छात्रों के नाम पर आंदोलन का हिस्सा बने और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, परीक्षा में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया।

पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर कहो कुछ हुआ ही नहीं

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले छात्रों पर कार्रवाई करती है और बाद में यह कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने लिखा कि सरकार का मूल मंत्र 'असत्य और हिंसा' है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरे संसद सत्र के दौरान अमित शाह विपक्ष से बचते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अब तक प्रदर्शनकारी छात्रों से माफी नहीं मांगी है।

देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के अंत में कहा कि देश के बच्चों को सच्चाई पता है। उन्होंने लिखा कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जिन्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती और गलती सामने आने के बाद भी वे उसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने सरकार से कहा देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए। उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी।

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राहुल गांधी

Updated on:

18 Aug 2026 07:09 pm

Published on:

18 Aug 2026 07:09 pm

Hindi News / National News / ‘छात्रों पर लाठी-पैलेट गन चली, आंख चली गई, कान कट गया’, किरेन रिजिजू पर भड़के राहुल गांधी, कहा- ‘देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए’

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