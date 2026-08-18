‘छात्रों पर लाठी-पैलेट गन चली, आंख चली गई, कान कट गया’, किरेन रिजिजू पर भड़के राहुल गांधी, कहा- ‘देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए’

Rahul Gandhi Hits Out At Kiren Rijiju Delhi Police Student Protest: छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने-सामने आ गए हैं। रिजिजू ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि किसी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए।