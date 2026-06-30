‘साथ थे तो अच्छे, अलग हुए तो गद्दार’, उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए सचिन अहिर का तीखा पलटवार

सचिन ने बताया कि यूबीटी में रहते हुए उन्होंने पुणे जिले में पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए खूब मेहनत की थी। उन्हें वहां संगठनात्मक काम की जिम्मेदारी मिली थी। पार्षद, विधायक और मंत्री के रूप में भी उन्होंने ईमानदारी से काम किया। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने की कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि नई जिम्मेदारी मिलना उनके लिए गर्व की बात है।